Sergio Moro alerta para incêndios em parque no Paraná

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (19), o senador Sergio Moro (União-PR) alertou para o incêndio no Parque Nacional de Ilha Grande, especialmente na Ilha Peruzzi, em Guaíra (PR), que, segundo ele, já perdeu mais de 230 hectares. Segundo o parlamentar, há falhas na gestão ambiental da região, destacando que sucessivos incêndios têm destruído parte do bioma local e prejudicado a saúde da população.

— Têm atrapalhado a vida do cidadão do oeste do Paraná e comprometido a própria saúde da população da região, já que ela acaba sendo forçada a conviver com aquela fumaça constante — disse.

Sergio Moro afirmou que o governo federal negligenciou a cidade de Guaíra. Ele mencionou invasões de terras e a paralisação de processos de reintegrações de posse na região. Ele defendeu a aplicação do marco temporal para as terras indígenas conforme aprovado pelo Congresso.

O parlamentar disse que a região no Paraná, "apesar dos discursos do governo junto à comunidade internacional sobre preservação ambiental e mudanças climáticas".

— Não adianta querer dar lição de moral para o mundo exterior, quando não se faz aí a sua própria lição de casa. A população de Guaíra e da região está literalmente abandonada pelo governo federal, não só no tema das invasões indígenas, que não têm tido ali uma resposta da justiça. E eu não estou dizendo aqui que a população indígena também não tenha os seus direitos, tem sim, mas a justiça existe para isso, para dar uma solução à questão e não simplesmente uma postergação indefinida que pode levar a episódios de violência — afirmou.