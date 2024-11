Hospital Celso Ramos celebra a semana da Consciência Negra com palestras e atividades culturais

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

Em reconhecimento à importância da cultura e da história afro-brasileira, o Hospital Governador Celso Ramos (HGCR) promove uma programação especial durante a Semana da Consciência Negra. Durante os dias 19 e 21 de novembro, o hospital irá realizar palestras e atividades que buscam estimular o debate sobre saúde, racismo e as relações raciais no Brasil.

No dia 19 de novembro, a programação começa às 9h com o pianista Jair Petry, que alegrará o ambiente com o projetoNotas para a Vida, que se estende pelos hospitais dos estados do Paraná e Santa Catarina e tem como objetivo proporcionar momentos de emoção e reflexão por meio da música. O evento será realizado no Hall de Entrada do HGCR.



Às 14h30, a enfermeira e especialista em gestão de saúde Claudia Prado da Rosa irá ministrar a palestra “Qual a Necessidade de uma Política de Saúde para a População Negra?” no Auditório do hospital, no 8º andar. Claudia, que também é integrante do Comitê Técnico de Saúde da População Negra de Florianópolis, abordará a importância de políticas de saúde públicas que atendam às necessidades específicas da população negra.

A programação continua no dia 21 de novembro, com a palestra “As Relações Raciais, Racionalidades e as Implicações do Racismo Sul Brasileiro”, ministrada pelo Prof. Dr. Marcelo da Silva. O professor, doutor em Antropologia pela UFRGS e pós-doutor pela UFSC, discutirá as raízes e as implicações do racismo na região sul do Brasil, oferecendo uma análise crítica das relações raciais e seus impactos sociais. O evento será realizado às 14h, também no Auditório do HGCR, no 8º andar.