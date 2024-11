Paulo Paim destaca importância da Cúpula do G20 e protagonismo do Brasil

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (18), o senador Paulo Paim (PT-RS) destacou a relevância da 19ª Reunião de Cúpula do G20, que está sendo realizada no Rio de Janeiro (RJ). O evento reúne os líderes das maiores economias globais para discutir os principais desafios internacionais. O Brasil exerceu a presidência do G20 durante o ano de 2024.

Para Paim, o evento é "a maior reunião diplomática da história [do Brasil]". Ele ressaltou que o Brasil, ao sediar o G20, reafirma seu protagonismo no cenário internacional.

— Sob a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a presidência brasileira priorizou três pilares fundamentais para o debate global: combate à fome e à pobreza, desenvolvimento sustentável e urgente reforma da governança. Dentre as principais entregas, destacamos a consolidação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Essa iniciativa já conta com a adesão de diversos países e organizações internacionais, estabelecendo as bases concretas para políticas públicas eficazes no enfrentamento da fome — afirmou Paim.

O senador também destacou que a presidência rotativa do G20 será transferida do Brasil para a África do Sul ao final do encontro, e que o país desempenhou um papel importante ao conduzir mais de 130 reuniões preparatórias desde dezembro de 2023. Paim concluiu seu discurso enfatizando a importância do evento para fortalecer o diálogo internacional e promover soluções concretas para problemas globais.

— [O Brasil demonstrou] o compromisso com o diálogo, o entendimento e a construção de consensos. Os desafios são imensos, mas estamos confiantes de que o encontro resultará em metas claras e concretas que poderão transformar a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. O Brasil reafirma seu compromisso com a construção de um futuro mais justo, sustentável e inclusivo, demonstrando que é possível a construção de um mundo melhor para todos viver.

Vinícius Gonçalves, sob supervisão de Patrícia Oliveira