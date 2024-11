CMA promove diligência para avaliar efeitos da estiagem no Pantanal

A Comissão de Meio Ambiente (CMA) realiza nesta quinta-feira (21), às 13h, diligência externa em Mato Grosso para avaliar “in loco” os impactos provocados pela severa estiagem no bioma Pantanal, que favoreceu a propagação de inúmeros incêndios florestais.

As informações coletadas durante a diligência contribuirão para discutir ações de mitigação dos danos causados à flora, à fauna e às comunidades pantaneiras, segundo a autora da iniciativa, a ex- senadora Rosana Martinelli (MT). Os dados também poderão servir para planejar e fortalecer políticas públicas capazes de enfrentar esses fenômenos naturais nos próximos anos e promover a recuperação do ecossistema afetado, de acordo com o requerimento da diligência ( REQ 45/2024 - CMA ).

O número de focos de calor no Mato Grosso aumentou 109% em comparação com o ano passado e o volume de água está abaixo do registrado em 2020, ano em que ocorreu o maior incêndio florestal da história do bioma, conforme dados do Programa BDQueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e do Corpo de Bombeiros. Em Mato Grosso, mais de 550 mil hectares já foram devastados pelo fogo somente no Pantanal. destaca Rosana Martinelli.

Convidados

Para acompanhar a visita da comissão, foram convidados deputados estaduais e representantes do Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal (INPP), da Universidade Federal de Mato Grosso, da Universidade Federal de Rondonópolis, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e da Universidade Estadual de Mato Grosso. A comissão ainda aguarda a confirmação da participação de todos os convidados.

A diligência será realizada no auditório René Barbour da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, em Cuiabá.