SC Transplantes: Santa Catarina recebe representantes internacionais, nacionais e estaduais e comemora 25 anos do sistema

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Central Estadual de Transplantes de Santa Catarina (SC Transplantes), promoverá entre os dias 20 e 23 de novembro, o III Fórum Internacional do Sistema Nacional de Transplantes, a Oficina de Gestão das Centrais Estaduais de Transplantes e o XXX Curso Estadual de Formação de Coordenadores Hospitalares de Transplantes de Santa Catarina, simultaneamente. O evento é em parceria com o Ministério da Saúde e será realizado no auditório do Hotel Cambirela, em Florianópolis, em comemoração aos 25 anos de atividade do SC Transplantes.



“O SC Transplantes chega ao seu 25º aniversário, comemorando bons resultados que têm colocado em destaque o trabalho que é feito em nosso estado. Na semana que vem faremos mais uma vez uma atividade que tem sido a base de todas as nossas ações. Um curso envolvendo coordenadores de transplantes de Santa Catarina, transplantadores e coordenadores de transplantes de outros estados da federação, além de convidados de outros países com sistema de transplantes eficientes. Um destaque para a presença da diretora da Organização Nacional de Transplantes, da Espanha, país que tem 30 anos de liderança no mundo e que inspirou muito do nosso trabalho”, destaca o coordenador da SC Transplantes, Joel de Andrade.

Sessão especial na Alesc

Um dos momentos centrais do encontro será a Sessão Especial de Homenagem aos 25 anos do Sistema de Transplantes de Santa Catarina, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, no dia 22 de novembro, às 19h. A cerimônia contará com a presença de autoridades, transplantadores, coordenadores hospitalares de transplantes, famílias doadoras, pacientes transplantados de todo o estado e outras personalidades que contribuíram para a trajetória do programa ao longo dos 25 anos.

O Fórum Internacional reunirá Coordenadores Hospitalares de Transplantes de Santa Catarina, Coordenadores de Centrais Estaduais de todas as regiões do Brasil, além da participação da Coordenadora do Sistema Nacional de Transplantes, Patrícia Freire.

Como participação especial, estarão presentes Beatriz Domínguez-Gil, diretora-geral da Organização Nacional de Transplantes da Espanha, e a participação da Carmen Segóvia, cofundadora da Organização Nacional de Transplantes da Espanha e idealizadora do curso de Comunicação em Situações Críticas. O sistema espanhol de transplantes é considerado um dos melhores e mais eficientes do mundo e foi adaptado em Santa Catarina com o apoio do país ibérico. Convidados do sistema de transplantes da Argentina também trarão suas contribuições, reforçando o caráter internacional e colaborativo do evento.

Projeto Cicatrizes

Durante todo o evento, haverá a exposição do Projeto Cicatrizes, com histórias potentes e inspiradoras de pacientes transplantados. O encontro será uma oportunidade para o aprimoramento do Sistema de Transplantes em Santa Catarina, reafirmando o seu compromisso com a excelência do serviço prestado no estado.



