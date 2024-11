Hospital Nereu Ramos realiza o primeiro Encontro sobre Consciência Negra

No dia 18 de novembro, o Hospital Nereu Ramos (HNR) promove o I Encontro sobre Consciência Negra. Direcionado aos profissionais de saúde, o evento contará com palestras de especialistas sobre os impactos do racismo institucional e a necessidade de políticas de saúde voltadas à população negra. O encontro, que ocorre no auditório do HNR das 8h às 12h, traz como tema central Descolonizando Mentes: a importância da conscientização negra. As inscrições podem ser realizadas por meio do link .



Organizada pelo grupo Afrosaúde e pela equipe de educação permanente, ambos do HNR, com apoio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), a iniciativa marca o mês de celebração do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro.



Entre os palestrantes convidados estão Karina Francine Marcelino, doutoranda em Administração e pesquisadora da Udesc, Pedro Cabral Filho, doutorando em Educação pela USP, e Claudia Prado da Rosa, especialista em Gestão em Saúde e representante do Coletivo de Mulheres Negras Pegada Nagô. Simone de Oliveira Ferreira também conduzirá uma palestra motivacional intitulada “Era um cisne e não sabia – Mude a percepção de si e acesse sua potência”.

O encontro oferece uma oportunidade de aprendizado e sensibilização sobre questões raciais no contexto institucional e de saúde, reafirmando o compromisso do Hospital Nereu Ramos e da SES com a promoção da equidade e o combate ao racismo.

Serviço

O quê: I Encontro sobre Consciência Negra

Local: Auditório do Hospital Nereu Ramos – R. Rui Barbosa, 800 – Agronômica, Florianópolis

Quando: 18 de novembro

Horário: das 8h às 12h

Inscrições pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0WamOA-R3egygyCiDKGJsJv-g-e_toYSu7Dw1WWPRXXrJ4g/viewform