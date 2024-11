Estado promove capacitação sobre manejo clínico da Dengue para profissionais de saúde do Planalto Norte

A Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Gerência Regional de Saúde de Mafra, em parceria com a Vigilância Epidemiológica e a Atenção Primária à Saúde, realizou nesta semana a capacitação “Dengue: Manejo Clínico e Organização dos Serviços de Saúde”. O evento contou com a participação de mais de 130 profissionais da saúde dos 13 municípios do Planalto Norte e teve como objetivo fortalecer a rede de atendimento e melhorar a resposta às arboviroses na região.

O encontro ocorreu na última quarta-feira, 13 de novembro, no município de Mafra e reuniu profissionais de diversas áreas da saúde como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, biólogos e gestores.

A programação foi iniciada pelo Dr. Luiz Felipe de Souza Moreira, médico infectologista da Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul, que falou sobre o histórico da introdução do mosquito Aedes aegypti e a dispersão da dengue no Brasil. O médico destacou aspectos importantes do manejo clínico de pacientes suspeitos de dengue, com destaque para a hidratação adequada, a identificação dos principais sinais de alerta e a importância do hemograma no acompanhamento da evolução dos casos.

Foto: Reprodução/Secom SC

A segunda palestra foi conduzida pelo diretor de Políticas Públicas de Joinville, Douglas Calheiros Machado e pela enfermeira Aline Gabrielle de Souza Berkenbrock, gerente da Vigilância em Saúde de Joinville. Eles abordaram a organização dos serviços de saúde diante do aumento dos casos suspeitos de arboviroses, destacando o papel dos diferentes setores do sistema de saúde. Aline ressaltou a importância da notificação e monitoramento epidemiológico de casos, do papel da Atenção Primária à Saúde e da organização dos fluxos de atendimento, além da necessidade de um diálogo constante entre gestão e equipes para o planejamento de estratégias adequadas no enfrentamento à doença.

O evento reforçou a importância do trabalho em equipe e da integração entre os diferentes níveis de atenção, além de fornecer aos profissionais as ferramentas necessárias para aprimorar o manejo clínico em relação à dengue e outras arboviroses.