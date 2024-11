Hemosc celebra 25 anos de certificação de qualidade

Foto: Divulgação / SES

O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc), unidade do Governo do Estado, comemora 25 anos de compromisso com a excelência e qualidade na área da saúde, celebrando a conquista de sua primeira certificação ISO 9002:1994, alcançada em 1999. Desde então, a instituição tem se dedicado a aprimorar seus processos, tornando-se uma referência nacional em análise, pesquisa e gestão de qualidade, expandindo essas melhorias para toda a hemorrede estadual.

O Dia Mundial da Qualidade foi oficializado em 1990, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu a segunda quinta-feira de novembro como um dia dedicado à conscientização sobre a importância da qualidade em todas as esferas da sociedade.

A expansão da certificação por meio da NBR ISO 9001:2008 na hemorrede ocorreu em 2010, abrangendo os Hemocentros Regionais de Chapecó, Criciúma, Joaçaba, Joinville e Lages, assim como suas respectivas Unidades de Coletas e Agências Transfusionais, que foram certificadas. Em 2011, o Hemocentro Regional de Blumenau e laboratórios especializados foram incluídos nessa certificação.

Desde então, o Hemosc atua de forma padronizada, mantendo a certificação ISO 9001:2015 em todas as suas unidades.

Em 2014, por meio de projeto junto à Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados (CGSH), o Hemocentro Coordenador obteve a acreditação da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia (ABHH)/Associação Americana de Bancos de Sangue (AABB), focada na segurança transfusional. Já em junho de 2023, o Hemosc obteve a Acreditação nível I, conferida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).

“Somos o único hemocentro no Brasil a possuir estas três certificações de qualidade. Este é um reconhecimento do trabalho e da dedicação dos nossos colaboradores, que todos os dias se empenham em seguir rigorosos protocolos e procedimentos, buscando sempre a excelência, com foco nos serviços que prestamos e na qualidade do sangue entregue em toda Santa Catarina”, ressalta a diretora-geral do Hemosc, Patrícia Carsten.

Para comemorar esses 25 anos de conquistas, a instituição promoveu a Semana da Qualidade, de 11 a 14 de novembro, evento que reuniu colaboradores e reforçou a importância do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) na operação do Hemosc, além de discutir as perspectivas futuras para a hemoterapia e hematologia.

Gestão pública e excelência

O Hemosc é uma instituição pública vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES), gerida pela Fundação de Apoio ao Hemosc/Cepon (Fahece). O presidente da Fahece, Alvin Laemmel, reforça: “A excelência em nossos processos é uma prioridade para a Fahece. O Hemosc é uma instituição que temos orgulho de fazer parte e esses 25 anos de certificação demonstram o compromisso de nossos colaboradores com os mais elevados padrões de qualidade e com a satisfação de nossos clientes.”

A celebração da Qualidade é mais uma oportunidade para o Hemosc reforçar seu compromisso com a melhoria contínua, a inovação e a excelência no atendimento à população de Santa Catarina.