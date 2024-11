Saúde lança processo seletivo para médicos nos hospitais Hans Dieter Schmidt e Maternidade Darcy Vargas

Foto: Divulgação / SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) anuncia a abertura de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de médicos para o Hospital Regional Hans Dieter Schmidt (HRHDS) e Maternidade Darcy Vargas (MDV), os dois em Joinville. Ao todo, estão disponíveis 15 vagas, sendo 11 para o HRHDS e quatro para a MDV, em diversas especialidades.

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas até o dia 27 de novembro, exclusivamente online, preferencialmente por meio de computador ou notebook, no site da SES , e não há cobrança de taxa de inscrição.



O contrato para os médicos selecionados terá duração inicial de 24 meses, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.



Candidatos podem encaminhar dúvidas para o e-mail [email protected] , de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



:: Clique aqui para mais informações, acesso ao edital completo e formulário de inscrição

Vagas e Especialidades

Para o Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, as vagas abertas são nas especialidades:

Anestesiologia (1)

Cirurgia Geral (1)

Cirurgia Torácica (1)

Clínica Médica (1)

Endocrinologia (1)

Ginecologia e Obstetrícia (1)

Infectologia (1)

Medicina Intensiva (1)

Radiologia e Diagnóstico por Imagem (1)

Cirurgia do Aparelho Digestivo (1)

Ultrassonografia Geral (1)

Na Maternidade Darcy Vargas, as vagas são para: