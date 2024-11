Oito municípios poderão implementar novas equipes da Rede Bem Cuidar por meio do RS Seguro COMunidade

A Secretaria da Saúde (SES) publicou, nesta semana, o guia de adesão para oito municípios do Estado que fazem parte do programa RS Seguro COMunidade e que tenham interesse em expandir a Rede Bem Cuidar RS (RBC) com novas equipes. São eles: Alvorada, Canoas, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Santa Maria, São Leopoldo e Viamão.

No total serão ofertadas 56 vagas. Cada uma receberá um incentivo financeiro estadual no valor de R$ 8 mil mensais do Programa Estadual de Incentivos para a Atenção Primária à Saúde (Piaps), criado para fortalecer a rede de cuidados e oferecer um atendimento mais eficaz à população pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O período de adesão é de 18 a 29 de novembro. As equipes deverão iniciar as atividades a partir do primeiro semestre de 2025.

Os municípios deverão manifestar oficialmente o interesse de acordo com as orientações e os critérios estabelecidos no guia. Mais informações nesta página .

O RS Seguro COMunidade é um programa do governo do Estado focado em políticas sociais preventivas e transversais, priorizando áreas em situação de vulnerabilidade. O intuito é melhorar as condições de vida e promover a segurança e o bem-estar da população.

Além da área da saúde, o RS Seguro COMunidade também tem ações de geração de renda, engajamento jovem, educação e cidadania e meio ambiente.

Atualmente a RBC possui 605 equipes, funcionando em 495 municípios do Estado.