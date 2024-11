Viabilizado pelo Estado, Hospital Nossa Senhora dos Prazeres salva vidas de pacientes que sofreram AVC

Foto: Josiane Ribeiro / SES

Seguindo as ações do Governo do Estado de expansão da oferta de procedimentos de alta complexidade, o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres (HNSP), em Lages, já realizou 17 neurocirurgias endovasculares de Trombectomia Mecânica (TM) voltadas ao tratamento do Acidente Vascular Cerebral (AVC) Isquêmico Agudo em pacientes da região. O procedimento tem por finalidade melhorar a qualidade de vida dos pacientes, pois reduz o risco de deterioração neurológica e traz maior independência funcional aos que sofreram o AVC. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) concedeu a habilitação estadual em janeiro deste ano e o hospital vem avançando nos procedimentos cirúrgicos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Uma dessas pacientes é Daiana Rosa da Silva, 42 anos, psicóloga, moradora de Urupema. Ela sofreu um acidente vascular cerebral e foi encaminhada para o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. “Eu não me senti bem depois que cheguei da faculdade e a ambulância me levou para o hospital; quando percebi, já estava lá. No dia 2 de outubro, passei pelo procedimento de trombectomia e, após a cirurgia, fiquei hospitalizada por cinco dias. Minha recuperação foi muito boa. Agora faço acompanhamento com a fonoaudióloga, o fisioterapeuta e o cardiologista. Gibrail e toda a equipe me atenderam muito bem. Estou evoluindo a cada dia; agora já estou escrevendo e fazendo muitas coisas. Esse procedimento salva vidas e tenho muita gratidão”, agradece Daiana.

A Trombectomia Mecânica é um procedimento cirúrgico realizado para desobstruir e restaurar o fluxo sanguíneo cerebral. Nela são utilizados cateteres para conduzir um dispositivo até os grandes vasos que apresentam a obstrução causada pelo coágulo. A intervenção é recomendada em situações em que os sintomas se manifestem dentro de uma janela crítica de 8 a 24 horas.

“O Nossa Senhora do Prazeres é um hospital certificado pela World Stroke Organization (WSO), assim como pela Angels, organizações globais com foco exclusivo em AVC. Contamos com um setor de tratamento de AVC disponível 24 horas por dia, com neurologistas à disposição. Além disso, contra referenciamos os pacientes para reabilitação, realizada após a alta do paciente no Centro Especializado em Reabilitação (CER II) da Universidade do Planalto Catarinense (Uniplac), onde acompanha-se a evolução clínica e neurológica, além de auxílio na correção de eventuais sequelas que o paciente possa ter”, explica o Dr. Gibrail Dib, neurocirurgião, Neurorradiologia Intervencionista e chefe do serviço no hospital.

Em Santa Catarina, além de Lages, o procedimento é realizado pelo SUS no Hospital Municipal São José, em Joinville, e no Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis, referência estadual no procedimento e unidade própria da SES.

