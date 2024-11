Estado investe R$ 1,04 milhão em dois hospitais de pequeno porte

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), firmou, nesta quarta-feira (13/11), convênios que repassam R$ 1,04 milhão do programa Avançar na Saúde a dois hospitais de pequeno porte do Rio Grande do Sul para qualificarem o atendimento à população. A titular da SES, Arita Bergmann, assinou os documentos em ato realizado on-line.

A Associação Hospitalar Comunitária Regional de Saúde, de Constantina, receberá R$ 692,5 milpara aquisição de equipamentos, como ventiladores pulmonares, videolaringoscópio, bisturi eletrônico, foco cirúrgico, monitores multiparamétricos, entre outros.

A Associação Franciscana de Assistência à Saúde Hospital de Caridade São Paulo, de São Paulo das Missões, receberá R$ 348,7 mil para a reforma do Setor de Imagenologia do Serviço de Processamento de Roupas para garantir maior qualidade e segurança nos atendimentos.

“É sempre uma alegria esses atos de valorização das estruturas hospitalares de instituições com menos de 50 leitos”, disse Arita. “Quando o governo do Estado teve a capacidade de investir através do programa Avançar, definimos como prioridade dar oportunidade a estabelecimentos de menor porte para que pudessem fazer as devidas adequações e pudessem funcionar como hospitais, atendendo às demandas da população”, acrescentou.

Arita ainda ressaltou que, dos R$ 40 milhões anunciados pelo programa Avançar na Saúde para apoiar hospitais com até 50 leitos, R$ 35 milhõesjá foram investidos, beneficiando 66 municípios.

“É uma satisfação do município de São Paulo das Missões receber o apoio do governo do Estado”, disse o prefeito São Paulo das Missões, Oberdan Rhoden. “Um município pequeno como o nosso sabe a importância de todo recurso que chega e sabemos da dificuldade do nosso hospital para manter a estrutura”, completou.