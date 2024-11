Inteligência Artificial: comissão terá mais 30 dias para votar relatório final

Pacheco é o autor da proposta que cria o marco regulatório da IA no Brasil - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

A Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial (CTIA) ganhou mais 30 dias para concluir seus trabalhos. O Plenário aprovou nesta quarta-feira (13) o pedido apresentado pelo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), vice-presidente da comissão. Com isso, o senador Eduardo Gomes (PL-TO), relator dos trabalhos, terá um prazo maior para apresentar o relatório final. É a quinta vez que o Senado prorroga o funcionamento da CTIA.

No requerimento ( RQS 754/2024) , Pontes justificou o pedido a partir da "complexidade do tema".A comissão temporária foi instalada em agosto de 2023, por iniciativa da Presidência do Senado, para analisar projetos sugeridos antes e durante os trabalhos de uma comissão de juristas que apresentou um texto-base sobre o tema da inteligência artificial.

Entre os principais temas abordados nos projetos estão a definição de princípios éticos para IA, a criação de uma Política Nacional de Inteligência Artificial, a regulação do uso de IA em áreas como publicidade e justiça, além de mecanismos de governança e responsabilização.

Um dos projetos de lei analisados pela comissão é o PL 2.338/2023 , apresentado pelo presidente Rodrigo Pacheco, que regulamenta o uso da tecnologia da inteligência artificial. A proposta tramita em conjunto com outras nove proposições, que estabelecem um arcabouço legal para o desenvolvimento e uso da IA no Brasil.

O colegiado é presidido pelo senador licenciado Carlos Viana (Podemos-MG).