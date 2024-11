Badesul financia R$ 8 milhões para ampliação de indústria que recicla garrafas PET sediada em Guaíba

A agência de fomento Badesul liberou um financiamento de R$ 8 milhões para uma indústria que recicla garrafas PET. O crédito permitirá que a empresa Masterflake, localizada em Guaíba, aumente em três vezes a sua capacidade operacional até 2025.

O valor será utilizado para aquisição de oito equipamentos e a implantação de uma estação de tratamento de efluentes, que permitirá o reaproveitamento da água empregada na lavagem das garrafas, tornando a operação mais sustentável e eficiente.

O financiamento foi concedido com recursos do BNDES Finame, linha de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social direcionado à aquisição e à produção de máquinas, equipamentos, sistemas industriais, componentes e bens de informática e automação.

O titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), pasta à qual o Badesul é vinculado, Ernani Polo, comenta o papel do Estado ao apoiar esse tipo de iniciativa. “Esse caso exemplifica a função do governo, que é estimular e oferecer meios para que as empresas aumentem a sua produtividade e a sua eficiência”, destaca.

“Além de aumentar a viabilidade econômica da empresa, esse investimento reforça nosso compromisso com a sustentabilidade, que é um valor essencial para o Badesul. O nosso objetivo é promover o desenvolvimento com o menor impacto ambiental possível”, destacou o presidente da agência de fomento, Claudio Gastal.

Um dos materiais reaproveitados são os chamados flake pet, pequenos flocos obtidos após o processo de moagem do plástico que compõe as garrafas. Esses flocos, por sua vez, são reutilizados no processo de transformação. Para o sócio da Masterflake, Éverton Pertussatti, o investimento permitirá um salto de competitividade do negócio.

“Com a parceria do Badesul, a capacidade produtiva de flake pet reciclado passará das atuais 400 toneladas por mês para 1,2 mil toneladas. Isso permitirá aumentar significativamente a reutilização de garrafas PET, garantindo que elas sejam transformadas em novas garrafas e embalagens recicladas”, explicou Pertussatti.

Atualmente, 10% dos novos equipamentos já estão em operação, e a previsão é que todos estejam funcionando até o final do primeiro semestre de 2025. A estação de tratamento de efluentes, em fase final de ampliação, deverá ser concluída no primeiro trimestre do próximo ano.