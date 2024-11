Secretário apresenta avanços da saúde catarinense em encontro com parlamentares e lideranças hospitalares

Foto: Nohlan Hubertus

Em Brasília, o secretário Diogo Demarchi Silva apresentou um balanço dos avanços do estado na área da saúde, destacando o impacto positivo da nova Tabela Catarinense de procedimentos cirúrgicos eletivos e da Política de Valorização dos Hospitais. As ações colocaram Santa Catarina em posição de destaque nacional na realização de cirurgias eletivas, conforme dados do Programa de Redução de Filas do Ministério da Saúde. Desde janeiro de 2023, foram realizadas mais de 659 mil cirurgias, entre eletivas e emergenciais. O gestor também lembrou que, desde 2023, o estado lidera a abertura de novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Brasil.

A exposição ocorreu durante encontro com parlamentares e lideranças hospitalares no evento “Café com Parlamentares”, promovido pela AHESC – Associação de Hospitais do Estado de Santa Catarina e FHESC – Federação de Hospitais e Entidades Filantrópicas de Santa Catarina, na manhã desta terça-feira, 12.

“Estivemos reunidos com os hospitais de toda a rede filantrópica, com a AHESC e FHESC, com a bancada parlamentar catarinense, uma manhã muito boa de apresentação de resultados, de desafios, de solicitações na nossa bancada federal e trabalho em conjunto. O Governo de Estado, em nome do Governador Jorginho Mello, é parceiro das federações que desempenham um trabalho fenomenal. Nós estamos avançando muito na saúde de Santa Catarina e, obviamente, temos muitos desafios aí para superar e avançar no atendimento qualificado para a nossa população. É dessa maneira que construímos saúde pública, com muito diálogo, enfrentando desafios, com um bom debate, para que a gente possa atingir cada vez mais a saúde da nossa população com qualidade”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Entre os destaques, a nova Tabela Catarinense de procedimentos cirúrgicos eletivos aumentou os valores para mais de 900 tipos de cirurgias eletivas, incluindo procedimentos de alta complexidade, além da Política de Valorização Hospitalar, com a ampliação dos investimentos mensais destinados aos hospitais contratualizados, permitiu um crescimento de R$ 336 milhões em 2022, para R$ 683 milhões neste ano.

Além disso, divulgou o intenso trabalho conduzido pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) que resultou na incorporação e habilitação de 250 leitos de UTI ao Sistema Único de Saúde (SUS), totalizando 1.400 leitos de UTI ativos no estado. Santa Catarina lidera o ranking nacional na expansão desses leitos, superando estados como Rio de Janeiro, com 191 leitos de UTI, e Minas Gerais, com 134.

O secretário também assegurou a continuidade dos contratos com hospitais filantrópicos para garantir serviços essenciais e reforçou a importância das parcerias com AHESC/FHESC, visando fortalecer projetos de saúde no estado.

O evento reuniu o presidente da AHESC, Maurício José Souto-Maior, a presidente da FHESC, Irmã Neusa Lúcio Luiz, bem como membros da bancada catarinense no Congresso Nacional e lideranças do setor de saúde. O encontro proporcionou um espaço de diálogo e cooperação para o desenvolvimento de políticas públicas efetivas para Santa Catarina.