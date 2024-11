Estado investirá R$ 1,2 milhão em reforma no ambulatório de oftalmologia do Hospital de Portão

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), fará um investimento de R$ 1,2 milhão para a reforma do ambulatório de oftalmologia do Hospital de Portão, que é referência para 37 municípios da região. O convênio foi firmado na terça-feira (12/11) em evento realizado na instituição, durante festividade que marcava também o aniversário de 46 anos do hospital.

Além disso, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, presente na cerimônia em Portão, também assinou o novo contrato de prestação de serviços do hospital pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Agora contando com um novo ambulatório de urologia contratualizado e com a atualização em outros valores, os repasses à entidade terão um acréscimo de mais de 200% nos recursos estaduais.

Ao todo, o hospital passa a receber R$ 17 milhões anuais, sendo R$ 5,6 milhões em incentivos estaduais e o restante em verbas federais. Anteriormente, o valor total era R$ 12,3 milhões, sendo R$ 1,8 milhão estaduais.

“O hospital está crescendo bastante, e temos muitos motivos para continuar celebrando com essa comunidade”, disse Arita.

Reforma do ambulatório de oftalmologia

O convênio assinado faz parte do programa Avançar Mais e prevê a execução da reforma dos 425 m² da Unidade de Serviço de Oftalmologia, contemplando os gastos com materiais e mão de obra.

A oftalmologia no hospital funciona de segunda a sábado e atende a diversas subespecialidades – como oftalmologia geral adulto e pediátrica, tratamentos de glaucoma, plástica ocular e cirurgias de média e alta complexidade.

A Fundação Hospitalar Educacional e Social de Portão é um hospital geral e filantrópico que atende exclusivamente pelo SUS. Conta com 55 leitos de unidade de internação (clínico, cirúrgico e psiquiátrico).