Caminhão e área de lavoura são consumidos por incêndio, em Tupanciretã

Os Bombeiros Voluntários de Tupanciretã foram acionados por volta das 16h30 de ontem (12), para o combate a um incêndio em um caminhão e em uma lavoura de aveia na localidade do Batu, interior de Tupanciretã.

O incêndio atingiu parte de uma lavoura em processo de plantio e outra parte de produção de aveia preparada para colheita, consumindo cerca de 4 hectares de palha e aveia para colher e a estrutura da carroceria, parte da cabine, sistema de freio e sistema elétrico de um caminhão. Além disso, as chamas consumiram uma quantia em adubo e sacas de soja que estavam na carroceria.

Um produtor vizinho apoiou a operação de combate às chamas com um caminhão e um tanque/bomba com 2 mil litros, sendo preparado um acero (faixas de terra sem vegetação que funcionam como barreiras), impedindo assim, a propagação do fogo. Os Bombeiros Voluntários apoiaram no combate final bem com o rescaldo do local.

O motorista, tratorista e trabalhadores que estavam no local inalaram um pouco de fumaça e foram aconselhados a procurarem apoio hospitalar junto ao Hospital Caridade Brasilina Terra.