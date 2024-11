Intoxicação alimentar leva 50 pessoas para o Hospital de Catuipe

A Vigilância Sanitária de Catuípe está investigando um caso de possível intoxicação alimentar após um evento ocorrido no último sábado, 9, no município. Até a tarde desta segunda-feira, 11, segundo fonte da Vigilância Sanitária, 50 pessoas procuraram atendimento médico em Catuípe. Contudo, conforme as informações, o número de afetados pode chegar a 150, uma vez que muitos não procuram atendimento e/ou não possuem manifestações mais fortes da patologia.

Os sintomas apresentados pela população foram dor abdominal, náusea e diarreia. De acordo com a Vigilância, é possível afirmar que a causa é algum tipo de doença transmissível por alimentos. Para determinar o agente causador, foram coletadas amostras de alimentos e de fezes e o caso segue em investigação. A Vigilância Sanitária de Catuípe reforça cuidados necessários com os alimentos, como verificar a procedência dos mesmos e se eles foram bem acondicionados.