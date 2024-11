Santa Catarina debate avanços e desafios no combate à resistência microbiana

Foto: Robson Valverde/ SES

Profissionais de saúde se reúnem nesta terça-feira, 12, no Auditório do Tribunal de Contas, para discutir os avanços e desafios no combate à resistência microbiana, um dos maiores problemas da saúde pública no mundo.



A iniciativa é da Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio de uma ação conjunta do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/SC) e da Coordenação Estadual de Monitoramento e Prevenção de Infecção em Serviços de Saúde (CEMPI), unidades que compõem a Superintendência de Vigilância em Saúde estadual da SES.

O simpósio intitulado Avanços e Desafios após um ano da Portaria SES/SC 762/2023: Panorama da Multirresistência em Santa Catarina marca o primeiro ano da implementação da portaria que estabelece diretrizes para a prevenção e o monitoramento de microrganismos multirresistentes (MMR) no estado.

De acordo com a médica Simone Fontes, coordenadora do CEMPI, a resistência microbiana é um problema global. Em agosto de 2023, o Estado adotou a Portaria 762 para melhorar o monitoramento, definindo requisitos para laboratórios e regras para notificações de bactérias multirresistentes em todo o estado.



“Após um ano da portaria, registramos avanços, mas ainda há desafios a superar. Hoje, compartilhamos com hospitais e laboratórios nossos achados e problemas para buscar soluções conjuntas. Nosso foco está na segurança do paciente, no controle de infecções no estado e na melhoria de toda assistência hospitalar e ambulatorial, pois a nossa portaria também prevê a vigilância da parte da comunidade. Então este é um evento que pode ser discutido em todos os âmbitos da assistência”, declara Simone.



O encontro ocorre das 9h às 17h e reúne especialistas para compartilhar experiências e discutir novas estratégias no enfrentamento dos microrganismos multirresistentes. “O sucesso no combate à resistência microbiana depende do esforço conjunto entre profissionais de diversas áreas e da implementação de práticas laboratoriais mais rigorosas e atualizadas”, afirma Marlei Debiasi dos Anjos, diretora do Lacen.



Voltado para profissionais dos Serviços de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (SCIRAS), microbiologistas, técnicos de laboratórios clínicos e fiscais de vigilância sanitária municipais e regionais que inspecionam laboratórios de microbiologia clínica, o encontro busca promover um espaço de reflexão e capacitação sobre o panorama atual da resistência microbiana em Santa Catarina.

Durante o evento, os participantes terão acesso a palestras sobre o panorama global da multirresistência, a importância do Comitê Brasileiro de Testes de Sensibilidade (BrCast), além de oficinas práticas, baseada em estudos de casos clínicos. Com foco em situações reais, as atividades combinarão teoria e prática, estimulando o pensamento crítico e a tomada de decisões mais assertivas.

Portaria

A Portaria SES/SC nº 762, em vigor desde agosto de 2023, estabelece requisitos técnicos, responsabilidades e fluxos complementares para o funcionamento de laboratórios de microbiologia (públicos e privados), bem como dos Serviços de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (SCIRAS), no que se refere às ações de prevenção, controle e monitoramento de microrganismos multirresistentes (MMR) no Estado de Santa Catarina.