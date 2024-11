Novembro Azul: mutirão no Hospital Regional do Oeste reforça cuidado com a saúde do homem

Foto: Divulgação / HRO

Integrando as ações do Governo do Estado de conscientização e prevenção para os cuidados com a saúde do homem, está sendo realizado um mutirão cirúrgico no Hospital Regional do Oeste (HRO), em Chapecó. Cerca de 20 pacientes com Hiperplasia Prostática Benigna (HPB), que estão na fila de espera do Sistema de Regulação (Sisreg), estão sendo atendidos para a retirada da sonda ou bolsa de urina, por meio de um procedimento minimamente invasivo. A ação, iniciada em novembro e que se estenderá pelos próximos meses, visa proporcionar mais qualidade de vida aos pacientes nessa condição.

Idealizada pelo urologista Marcelo Zeni, que atua no HRO, o mutirão foi denominado Oeste Sem Sonda. É uma alusão ao fato de que muitos destes pacientes, que aguardam cirurgias em filas do SUS, utilizam sondas e bolsas de urina. Com a cirurgia, este problema será resolvido. A técnica utilizada é a de Enucleação Endoscópica da Próstata com Laser de alta potência (HoLEP ou ThuLEP).

“Estes procedimentos minimamente invasivos, que utilizam laser de alta potência e foram trazidos de maneira pioneira para a região Oeste de Santa Catarina, são considerados os mais modernos para o tratamento dessa condição, proporcionando mais segurança e eficiência”, destaca Zeni. Ele acrescenta ainda que não há custos adicionais ao sistema público de saúde, e que a campanha é uma iniciativa da equipe médica do hospital, com o apoio de algumas empresas privadas da região.

A HPB é um problema comum entre homens acima dos 50 anos, resultante do aumento natural da próstata. Essa condição afeta o sistema urinário e pode causar sintomas como dificuldade para urinar, aumento da frequência urinária noturna, escapes urinários e, em casos graves, até obstrução total da bexiga. Em situações mais severas, os pacientes necessitam de sondas e bolsas de urina enquanto aguardam a cirurgia.

O Hospital Regional do Oeste (HRO) é um dos centros de referência em saúde masculina e oncologia na região Oeste de Santa Catarina, atendendo 132 municípios. Com uma equipe multidisciplinar de especialistas, o HRO se destaca pela qualidade técnica e ética no tratamento de diversas condições, incluindo o câncer de próstata.