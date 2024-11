Campanha do DetranRS para o feriado associa reconstrução do RS ao cuidado com a vida

Começa nesta terça-feira (12/11) nas praças de pedágio a campanha educativa do Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul (DetranRS) para o feriado de Proclamação da República. Prevendo grande movimento nas estradas do Estado a partir da quinta-feira (14/11), a autarquia veicula também em rádio, TV e internet um chamado associando o cuidado com a vida à reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes de maio. A campanha “Todos pela reconstrução do RS, todos pela vida”, que estreou na Semana Farroupilha, retorna até 18 de novembro, quando se encerra o movimento do feriado.

Criada pela agência Matriz, as peças destacam práticas como o uso do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo, o controle da velocidade, a atenção nas ultrapassagens e o uso do capacete por motociclistas. O filme foi produzido pela Pitanga e alerta também sobre as obras de recuperação em várias rodovias, cenário que exige ainda mais prudência e atenção dos condutores.

A campanha é assinada pelo programa Viagem Segura, DetranRS, Plano Rio Grande e governo do Estado. A iniciativa faz parte dos esforços contínuos do DetranRS e do governo do Estado do para garantir que todos façam viagens seguras.