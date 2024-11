Comissão debate contrato de concessão da BR-040 no trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (12), audiência pública sobre contrato de concessão da BR-040 no trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, em Minas Gerais.

O debate atende a pedido do deputado Padre João (PT-MG) e será realizado a partir das 14 horas, no plenário 9.

O deputado está preocupado com o encerramento do contrato de concessão em agosto passado. Segundo ele, a empresa que assumiu a concessão em 2014, por um período de 30 anos, deveria ter feito a duplicação de 557,2 km de via nos primeiros cinco anos de concessão, o que não ocorreu. Para o deputado, a audiência pública deve discutir as demandas e propostas para a reestruturação da rodovia e o novo contrato de concessão.

Veja quem foi convidado