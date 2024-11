Comissão debate segurança pública nas rodovias e o aumento do roubo de cargas

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados debate nesta terça-feira (12) a segurança pública nas rodovias brasileiras e o aumento no número de roubos de cargas. O debate foi solicitado pelo deputado Zé Trovão (PL-SC) e vai ser realizado a partir das 15h30, em plenário a ser definido.

- Veja quem foi convidado para discutir o assunto

Segundo o parlamentar, a pesquisa "Realidade do Transportador Autônomo de Cargas 2024", feita pela Confederação Nacional dos Transportadores Autônomo (CNTA), identificou que 46% dos caminhoneiros autônomos no Brasil já foram vítimas de roubo de cargas, e metade nunca se sente seguro nas rodovias.

Ela exemplifica com dados desse tipo de crime apresentados em reportagens de veículos de comunicação entre agosto e setembro deste ano. A TV Record, por exemplo, mostrou que, no Rio de Janeiro, no mês de agosto, foram 327 roubos de carga, uma média de 11 por dia – mais do que o dobro do mesmo período do ano passado. O jornal O Globo apontou crescimento no número de ocorrências desde 2017, com 1.903 casos em 2023 – alta de 57% em relação àquele ano, sendo Minas Gerais e Paraná os estados com mais ocorrências. Já a emissora Band apontou que, em 2024, foram, em média, 2 roubos de carga por dia.

"Acredito que a audiência seja uma ferramenta democrática para chamar a atenção da opinião pública e das autoridades ligadas à segurança nas rodovias do país, no sentido de entender o que está sendo feito para combater crimes de roubos, furtos e saques, qual o papel do legislativo para contribuir com as ações de repressão e quais as orientações para caminhoneiros e transportadoras evitarem situações de risco", afirma o Zé Trovão.