Hoje é Dia: feriado, Dia da Gentileza e da tolerância são destaques

Depois de diversas semanas com feriados que caíram em um sábado (como o Dia de Finados, Dia de Nossa Senhora Aparecida e o Dia da Independência do Brasil), nesta semana teremos um feriado nacional em uma sexta-feira.

No dia 15 de novembro, é celebrado o Dia da Proclamação da República. Foi nesta data, em 1889, que o Marechal Deodoro da Fonseca promulgou o Decreto 1 do Brasil , pôs fim à monarquia e instaurou um novo sistema político. A data já foi destaque na Agência Brasil em 2020 e no Revista Brasília (da Rádio Nacional de Brasília ) no ano passado.

Para além da Proclamação da República, a semana é marcada por datas que nos levam à reflexão. No dia 13 de novembro, é celebrado o Dia Mundial da Gentileza em diversos países , incluindo o Brasil. A data surgiu para marcar eventos da década de 1990 que valorizavam a bondade e a gentileza. O Viva Maria (da Rádio Nacional da Amazônia ) abordou o tema no ano passado, assim como o Repórter Brasil em 2014.

A “tolerância” também é lembrada nesta semana. No dia 16 de novembro, celebra-se o Dia Internacional para a Tolerância. A data foi criada para comemorar a fundação da UNESCO, em 1945, e já foi tema de uma edição do Revista Brasil em 2015 e de uma reportagem do Repórter Brasil em 2018.

Regiões, cultura e saúde

Duas regiões do Brasil também são celebradas nesta semana. No dia 12 de novembro, é comemorado o Dia do Pantanal. Em 2017, a Radioagência Nacional fez uma matéria especial sobre a efeméride:

No dia 16 de novembro, celebra-se o Dia Nacional da Amazônia Azul. A data foi instituída em 2015 para lembrar a "Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar" e tem como objetivo valorizar a área de 4,5 milhões de km² que a Marinha convencionou chamar de Amazônia Azul. O Brasil em Pauta (da TV Brasil ) de 2022 explica em detalhes o que é essa área:

Manifestações culturais também têm espaço na semana. No dia 12 de novembro, comemora-se o Dia Mundial do Hip Hop. A Agência Brasil e o Caminhos da Reportagem (da TV Brasil ) abordaram a data em matérias recentes:

No dia 15 de novembro, é celebrado o Dia Nacional da Umbanda, uma data que visa combater o preconceito e celebrar a religião de matriz afro-brasileira. A data foi destaque em matérias da Agência Brasil e da Radioagência Nacional no ano passado.

Duas datas ligadas à saúde são celebradas nesta semana. No dia 14 de novembro, temos o Dia Mundial do Diabetes, uma homenagem a um dos descobridores da insulina. A data serve para conscientizar sobre a prevenção e os riscos da doença e já foi tema de reportagens da Agência Brasil no ano passado que podem ser lidas abaixo:

Conscientização é o que faltou em um episódio que completa 120 anos neste dia 10 de novembro: a Revolta da Vacina. Em 1904, parte da população do Rio de Janeiro se revoltou contra a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola e realizou protestos violentos. O episódio foi retratado no podcast Sala de Vacina , da Radioagência Nacional, em 2023 e por uma edição do Na Trilha da História (da Rádio Nacional de Brasília ) em 2016:

Confira as principais datas da semana entre 10 e 16 de novembro na seção Hoje é Dia: