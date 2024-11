CER Miraguai vence e larga em vantagem por vaga na final da Copa RS

Foi na base da garra e da superação que o CER Miraguai conquistou importante vitória no jogo de ida da semifinal de veteranos da Copa RS de Futebol Amador. O adversário, o Caponense FC, marcou primeiro e a virada do “bugre da baixada” só veio no segundo tempo. Com dois gols da atacante Gian e o 2 a 1 no placar final, agora o CER Miraguai joga por um empate no duelo da volta para garantir vaga na final da competição.

O confronto realizado na tarde deste domingo,10, no Estádio do Miraguai, em Tenente Portela, foi prestigiada por um bom público. A torcida vibrou com a vitória, mas sabe que a parada é duríssima, dado a qualidade do adversário, que agora jogará em casa, em Capão da Canoa. A partida decisiva acontecerá no domingo, 17. No outro jogo da semifinal, o Bayer de Santana do Livramento, perdeu em casa para o Respeito e Igualdade, da cidade de Torres também pelo placar de 2 a 1.