Aquisição de uniformes para Rede Estadual é destaque da Agenda Celic entre 11 e 14 de novembro

Os dois primeiros certames para aquisição de uniformes destinados a estudantes da Rede Estadual integram a programação da Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de 11 a 14 de novembro.

As licitações, solicitadas pela Secretaria da Educação (Seduc), dão início ao processo para compra dos uniformes que serão distribuídos a cerca de 740 mil alunos. Ele está dividido em nove certames, que contemplarão todas as 30 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). Os kits incluem três camisetas de manga curta, duas camisetas de manga comprida, duas calças, uma bermuda, uma jaqueta e um moletom.

O primeiro certame, na modalidade pregão eletrônico, está agendado para quinta-feira (14/11), às 9h30, e visa atender à 1ª CRE, com sede em Porto Alegre. O valor de referência para a contratação é de R$ 41,12 milhões e o critério para julgamento das empresas interessadas será o de menor preço apresentado.

O segundo pregão eletrônico também está marcado para quinta-feira (14/11), às 14h30, e contempla asCREs sediadas em Estrela (3ª), Santa Cruz do Sul (6ª), Santa Maria (8ª), Cruz Alta (9ª) e Cachoeira do Sul (24ª). O valor de referência dessa licitação é de R$ 37,75 milhões. As licitações para as demais regiões estão previstas para ocorrer até 22 de novembro.

A contratação de empresa especializada para execução da obra de construção da nova sede do 31º Batalhão da Polícia Militar, em Guaíba, também está na agenda da Celic. A concorrência eletrônica, realizada por demanda da Brigada Militar (BM), ocorre na quinta-feira (14), às 9h30.

Ainda estão previstos certames para a aquisição de equipamentos de informática, materiais para laboratório, alimentos, entre outros. As licitações têm por objetivo atender a requisições de órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e visa ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.