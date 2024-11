Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina completa 83 anos reforçando o olhar para a saúde mental

Foto: Divulgação /SES

Referência estadual no diagnóstico e tratamento de transtornos mentais, o Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina (IPq) completa 83 anos de atuação no estado. Fundado em 10 de novembro de 1941, no município de São José, com o nome Colônia Santana, o IPq integra a rede de hospitais públicos da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Na sexta-feira, 8, a equipe do hospital se reuniu para celebrar o aniversário de uma das instituições hospitalares mais antigas do estado. A unidade oferece atendimento de emergência psiquiátrica 24 horas, além de leitos de internação. Em 2024, o IPq já realizou mais de 9 mil atendimentos emergenciais e 3.222 internações.

“Dispomos de áreas especializadas em dependência química, residência médica em psiquiatria e uma ampla gama de serviços de apoio, como psiquiatria, enfermagem, serviço social, psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia e educação física”, afirma o diretor Paulo Márcio Souza.

Atualmente, o IPq conta com uma equipe de mais de 380 profissionais e realiza cerca de 1.200 atendimentos mensais, entre consultas ambulatoriais, atendimentos de emergência e internações.

Foto: Reprodução/Secom SC

Obras de revitalização

O IPq vem passando por reformas importantes financiadas pelo Governo do Estado. Em setembro, foi inaugurada a revitalização da 3ª Enfermaria, com 20 leitos destinados ao atendimento de pacientes do sexo masculino com depressão e em fase avançada de recuperação de outros diagnósticos.

Outras obras seguem em andamento, com a previsão de entrega da 1ª Enfermaria masculina, com 40 leitos, até o final do ano. No setor de nutrição a reforma estrutural está nas últimas etapas. Além disso, as obras do Bloco F, que abrigará a nova ala feminina, com capacidade para 40 leitos, serão retomadas e o projeto elétrico de uma nova subestação de energia avança.

Recentemente, a SES deu início a uma importante etapa na qualificação da unidade, com a assinatura do contrato de manutenção anual, que abrangerá serviços civis, elétricos e hidráulicos, conforme demanda. Os trabalhos já foram iniciados.

Desde 2023, o IPq passou por uma série de melhorias, incluindo a reforma da 7ª Enfermaria, com 40 leitos para idosos, a construção de uma escada de emergência na unidade de dependência química, a reforma do arquivo médico e do setor de gerador, além da substituição de 18 caixas d’água de amianto.

Foto: Reprodução/Secom SC

Terapia Ocupacional: um diferencial no cuidado ao paciente

O serviço de terapia ocupacional do IPq desempenha um papel fundamental na qualidade de vida dos pacientes, promovendo sua independência e inclusão social.

O setor oferece oficinas terapêuticas variadas, como confecção de tapetes, cerâmica, cultivo de hortaliças e plantas medicinais, e uma oficina de cozinha terapêutica. Com atividades realizadas em grupo, as oficinas contam com a participação de cerca de 25 a 30 pacientes por sessão, em turnos matutino e vespertino.