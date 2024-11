Estado autoriza início de pavimentação na ERS-176, em Manoel Viana

O governo do Estado assinou, na quinta-feira (7/11), a ordem de início da pavimentação de 36 quilômetros da ERS-176, no trecho entre Manoel Viana e Sobradinho. O ato foi realizado no Palácio Piratini, em Porto Alegre.

O investimento de R$ 70 milhões, proveniente do Tesouro do Estado, contemplará serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação, obras complementares e sinalização do trecho previsto em contrato.

"Esta obra vai muito além de uma simples estrada. Estamos criando um corredor estratégico para o escoamento da produção agrícola da região, fortalecendo a economia local e conectando importantes municípios da Fronteira Oeste", destacou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. Ele acrescentou que a pavimentação vai potencializar o transporte de grãos, especialmente milho e soja, fundamentais para a economia regional.

A construtora Toniolo Busnello, contratada para os trabalhos, deve iniciar as primeiras ações na segunda-feira (11/11). Estão previstas demarcações e a preparação do trecho para terraplenagem.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, ressaltou que a pavimentação vai melhorar significativamente a mobilidade e a segurança para os produtores de toda a região. "Serão 36 quilômetros de infraestrutura moderna, preparados para suportar o intenso tráfego de veículos de carga. Com isso, não só beneficiaremos Manoel Viana, como também a integração regional", explicou.

De acordo com o prefeito de Manoel Viana, Gustavo Medeiros, a pavimentação representa um marco histórico para o município. "É um dia de grande alegria para nossa população. Esta obra vai transformar nossa realidade, facilitando o escoamento da produção e atraindo novos investimentos", comemorou.