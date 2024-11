Saúde em Obras: Hospital Regional de São José passa por reformas na UTI neonatal, maternidade, quartos de internação e instalação de novos elevadores

Foto: Silvestre Aguiar/ SES

Prosseguindo com as ações de reformas e melhorias viabilizadas pelo Governo do Estado, o Hospital Regional de São José (HRSJ) iniciou esta semana uma reforma em uma das enfermarias da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neo). Com as obras, que devem ser concluídas em duas semanas, a unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES) visa melhorar a estrutura e a segurança oferecidas aos pacientes. A reforma ocorre de maneira planejada, com a UTI operando parcialmente para que o atendimento não seja interrompido.



“Estamos reformando a UTI Neonatal de forma gradual, mantendo uma área em funcionamento enquanto outra fica temporariamente desativada para as obras. Esse planejamento permite que continuemos atendendo os pacientes, aproveitando o momento em que a taxa de ocupação está em torno de 50%. A reforma é essencial para melhorar a qualidade da assistência, garantindo mais segurança e conforto para os pacientes,” explica o diretor do hospital, Daywson Koerich.

A enfermaria em reforma, com 83 metros quadrados e 10 leitos, passará por substituição do piso vinílico, tratamento de fissuras, pintura das paredes, revisão da estrutura elétrica e instalação de novo mobiliário. O HRSJ possui, ao todo, 20 leitos de UTI Neo divididos em duas enfermarias, garantindo a continuidade dos cuidados.



Novos elevadores, quartos e consultórios reformados

Foto: Reprodução/Secom SC

Além da reforma na UTI Neonatal, está em andamento a instalação de quatro novos elevadores, que serão substituídos um por vez, com o primeiro já em fase de testes.

As obras de recuperação também seguem nos 30 quartos de internação, dos quais oito já foram concluídos e entregues e cinco estão em andamento. Além disso, três consultórios da Maternidade receberam nova pintura, iluminação revisão elétrica e piso vinílico. A reforma da fachada também avança, com a substituição das antigas janelas por novas, com persianas integradas, além do tratamento de fissuras, impermeabilização e pintura das paredes.