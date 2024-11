Câmara de SP convoca concessionárias do serviço funerário

Estradas Há 3 horas Em Geral Concluída obra de recuperação da ERS-403 entre Rio Pardo e Cachoeira do Sul O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), finalizou as obras de recuperação ...

Geral Há 4 horas Em Geral Força Nacional atuará com 95 agentes na segurança do G20 no Rio Agentes atuarão no local do evento e no entorno