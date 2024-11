Itajaí implanta serviço de motolâncias para agilizar atendimento de emergência na região

Foto: Divulgação

Mais um reforço para a saúde na Foz do Rio Itajaí. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) implantou no município de Itajaí o serviço de motolância para prestar atendimento Pré-Hospitalar mais ágil e eficiente. São duas motocicletas que já estão em funcionamento e estão prestando atendimento em locais congestionados e de difícil acesso.

As motolâncias têm agradado aos usuários por vários motivos, principalmente pela rapidez e eficiência no atendimento de emergências, diminuindo o tempo resposta das ocorrências. “A crescente demanda pelo serviço de emergência e o desafio de realizar um atendimento mais rápido e com qualidade, impulsiona a adoção de soluções inovadoras, como é o caso das motolâncias”, considera Marcos Fonseca, superintendente de Urgência e Emergência da Secretaria de Estado da Saúde (SUE/SES).

O serviço com motocicleta oferece uma série de vantagens que as tornam uma alternativa eficaz e complementar às ambulâncias convencionais. A principal delas é a rapidez no deslocamento por driblar congestionamentos e acessar locais de difícil entrada, como vielas estreitas, comunidades de difícil acesso e áreas rurais. Além disso, o custo operacional é bem menor do que o de uma ambulância.

As motolâncias são pilotadas por um técnico de enfermagem, altamente treinado, para realizar o primeiro atendimento emergencial ao paciente. Elas estão equipadas com o essencial para a prestação de cuidados com a saúde, como desfibriladores, materiais para controle de hemorragias, cilindro de oxigênio, equipamentos para suporte básico de vida e outros suprimentos médicos. As motos servem como apoio das Unidades de Suporte Básico (USB) e das de Suporte Avançado (USA).

Como uma solução inovadora e eficaz para enfrentar os desafios do atendimento de emergências em ambientes urbanos complexos, as motolâncias também salvam vidas e promovem uma saúde pública mais eficiente e acessível. “Esse impacto é especialmente notável em cidades com altos índices de acidentes de trânsito, onde cada minuto conta para salvar uma vida”, ressalta Marcos.

Até o momento, já foram implantadas motolâncias nos municípios de Itapema e Balneário Camboriú.

Ampliação das motolâncias

Os secretários Municipais de Saúde que têm interesse em implantar as motolâncias, deverão efetuar o pedido através de um ofício com anuência do prefeito, para a Superintendência de Urgência e Emergência da Secretaria de Estado da Saúde (SUE/SES), para efetivar o processo. Antes da ampliação do serviço será realizado um estudo de viabilidade, com detalhamento técnico, para ter conhecimento se é possível realizar o serviço na localidade. Além disso, vale ressaltar que os municípios deverão ter a Unidade de Suporte Básico (USB) ativa para a viabilização das motolâncias.

Mais informações:

Daniela Melo

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]