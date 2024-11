Arthur Lira tem encontros bilaterais com representantes de parlamentos do P20

INI-TEXT

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), se reuniu na terça-feira (6) com seis delegações de países que participam da 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20, o P20. Os encontros bilaterais ocorreram no gabinete da presidência.

O P20 é um espaço de cooperação internacional liderado pelos presidentes dos parlamentos de países do G20, grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia e a União Africana.

Ontem Lira se reuniu com a presidente da União Interparlamentar (UIP), Tulia Ackson; a presidente do Senado do Canadá, Raymonde Gagné; o presidente da Assembleia de Portugal, Pedro Aguiar-Branco; o presidente da Parlaméricas, senadora Blanca Ovelar; o presidente do Parlamento de Singapura, Kian Peng Seah; e a vice-presidente do Parlamento Europeu, Christel Schaldemose.

Novos encontros bilaterais são previstos para esta quinta-feira (7).