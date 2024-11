Estado registra outubro mais seguro da história em crimes contra o patrimônio

O Rio Grande do Sul segue mantendo os indicadores da segurança em queda. A maior parte dos crimes apresentaram reduções significativas, e o mês de outubro se consolidou como o mais seguro da história do Rio Grande do Sul em crimes contra o patrimônio. Os dados foram publicados pela Secretaria da Segurança Pública nesta quinta-feira (7/11).

Crimes contra o patrimônio, roubos a transportes coletivos e ocorrências bancárias e em estabelecimentos comerciais

Nos crimes contra o patrimônio, com recorte apenas no mês de outubro, o indicador com maior redução foi o de roubos a pedestre, com 1.105 ocorrências em 2024 ante 1.858 em 2023, uma diminuição de 41%. Roubos de veículos registraram queda de 19%, passando de 262 casos em 2023 para 211 em outubro de 2024. Foi o outubro mais seguro da história em crimes contra o patrimônio.

Em relação aos roubos em transporte coletivo, a baixa foi de 27%, com 19 episódios na comparação com os 26 do ano passado. As ocorrências bancárias, que em 2023 apresentaram duas ocorrências, seguiram com o mesmo número; as ocorrências em estabelecimentos comerciais demonstraram um decréscimo de 21%, com 485 registros em 2023 contra 382 em 2024.

No acumulado do ano, os crimes contra o patrimônio diminuíram consideravelmente. No roubo a pedestre, a queda foi de 43%, passando de 22.570 casos entre janeiro e outubro do ano passado para 12.759 casos neste ano. Em relação ao roubo de veículos, a redução foi de 38%, com 1.921 ocorrências em 2024 ante as 3.108 de 2023.

Os roubos em transporte coletivo caíram 48% nos dez primeiros meses de 2024 se comparados ao mesmo recorte de 2023. Foram 257 situações neste ano em contraste com as 496 do ano passado. Nas ocorrências em estabelecimentos comerciais foi constatada uma baixa de 18%, com 3.953 casos neste ano – em 2023 foram 4.813. Por fim, em se tratando de ocorrências em estabelecimentos bancários, 2024 teve 23 ocorrências, enquanto 2024 apresentou 35, uma redução de 34%.

Abigeato e crimes contra a vida

O abigeato segue com o menor número desde que começaram as medições, em 2010. No mês passado, foram 195 ocorrências contra 339 do mesmo período de 2023, uma diminuição de 42%. O resultado decorre de diversas ações como o patrulhamento rural, feito pela Brigada Militar, bem como a atuação das Delegacias de Combate a Crimes Rurais (DECRABs), e a Delegacia Online do Agro (Agrodol).

Dois crimes contra a vida também registraram reduções. Nos homicídios a queda foi de 15%, passando de 142 vítimas em 2023 para 120 em 2024. Nos feminicídios, a diminuição foi de 22%, com sete casos em 2024 – no mesmo período do ano passado foram nove ocorrências. Latrocínios, por sua vez, passaram de um caso em outubro do ano passado para dois neste ano.

Ao comparar os acumulados entre janeiro e outubro de 2023 com o mesmo recorte de 2024, é possível verificar também reduções importantes. No caso dos homicídios, a queda foi de 15%, passando de 1.393 casos para 1.178. Entre os latrocínios, a diminuição foi de 28%, indo de 39 ocorrências para 28 neste ano. Seguindo a mesma tendência, os feminicídios apresentaram baixa de 25%, com 53 casos contra 71 em 2023.