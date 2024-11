Chuvas em Carapicuíba deixam 350 famílias desalojadas

Pelo menos 350 famílias foram afetadas pela enchente na cidade de Carapicuíba, na grande São Paulo. A situação decorreu do transbordamento ontem (6) de um córrego na Avenida Francisco Pignatari, onde está localizada a Comunidade Porto de Areia.

Os moradores ficaram desalojados e foram encaminhados para casas de parentes, de acordo com a Defesa Civil do estado. O órgão informou que as secretarias de Assistência Social e Cidadania, Obras e Serviços Municipais e a Defesa Civil prestaram auxílio aos moradores na remoção de seus pertences, bem como na limpeza do local.

A Defesa Civil encaminhou também, na manhã desta quinta-feira (7), ajuda humanitária para as famílias afetadas, com kits de materiais de higiene pessoal e limpeza, entre outros.

Um rapaz levado pela enxurrada foi localizado com vida e dispensou o apoio do Corpo de Bombeiros.