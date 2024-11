Homem morre carbonizado no bairro Operária em Passo Fundo

Na noite desta quarta-feira (06), um incêndio trágico mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo. Infelizmente, uma pessoa morreu no local. O incidente ocorreu na Rua Coronel Mostardeiro, no bairro Operária.

Segundo informações, o incêndio teve início rapidamente em uma residência nos fundos do terreno. Ainda não há informação de como o incêndio começou.

As equipes do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo chegaram ao local e começaram o combate às chamas. Uma segunda equipe, com outro caminhão, foi acionada para apoio.

O SAMU de Passo Fundo e a Brigada Militar, com suas equipes de Força Tática e o Oficial de Serviço, também prestaram suporte na ocorrência.

O corpo de um homem, morador da residência, foi encontrado no banheiro. Ele foi identificado como: Indiomar Camargo Barbosa.

A área foi isolada, e a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias foram acionados para o atendimento da ocorrência.