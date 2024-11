Novembro Azul: Governo do Estado reforça a conscientização e prevenção do câncer de próstata

Foto: Divulgação / Cepon

O câncer de próstata é o mais incidente entre os homens em Santa Catarina, exceto o câncer de pele, e o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura em até 90% dos casos. Neste mês, o Governo do Estado reforça a campanha Novembro Azul com ações de conscientização e prevenção. Nesse sentido, o Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon), unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES), promove na próxima sexta-feira, 8, às 14h, uma palestra sobre a saúde masculina, o diagnóstico precoce do câncer de próstata e suas implicações na saúde física e mental, qualidade de vida e bem-estar.

O evento terá a presença do médico Aguinel Bastian, coordenador do serviço de urologia do Cepon, Sebastião Silveira e o guia manézinho Rodrigo Stüpp. Será uma oportunidade para a troca de experiências e fortalecimento de vínculos entre pacientes, especialistas e a comunidade.

A programação contará com relatos e histórias de pessoas que vivenciaram a luta contra o câncer de próstata, promovendo uma reflexão profunda sobre o impacto da doença. O evento é aberto ao público e para participar, os interessados podem se inscrever aqui .

De janeiro a setembro de 2024, o Cepon realizou 630 atendimentos de pacientes com câncer de próstata, dos quais 114 foram primeiras consultas, além de 145 cirurgias de alta e média complexidade.

Fique atento aos sintomas

O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens, excluindo o câncer de pele não melanoma, e tende a ser assintomático em estágios iniciais, tornando o diagnóstico precoce crucial.

Entre os sintomas do câncer de próstata estão:

Urinar frequentemente, especialmente à noite;

Dificuldade para iniciar ou manter o fluxo urinário;

Sensação de esvaziamento incompleto da bexiga;

Dor ou ardência ao urinar;

Ejaculação dolorosa.

Na presença desses sinais, recomenda-se a busca por atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) para a realização de exames.

Diagnóstico e exames preventivos

O diagnóstico precoce do câncer de próstata envolve dois exames principais: o PSA (Antígeno Prostático Específico) e o toque retal.

O exame de PSA mede a presença de uma proteína na próstata, podendo indicar risco elevado em níveis altos. “O toque retal permite identificar irregularidades na próstata, mesmo quando o PSA está em níveis normais”, explica Rodrigo Lolli, urologista do Cepon.

A realização desses exames anualmente é essencial, pois a doença costuma progredir lentamente, sendo mais comum em homens acima dos 65 anos. A campanha Novembro Azul é fundamental para combater o medo e a desinformação associados aos exames de rotina.