Governador acompanha início das obras de duplicação da RSC-287

As obras de duplicação da RSC-287, um dos principais eixos de ligação da grande Porto Alegre ao Centro do Estado, começaram nesta quarta-feira (6/11), em Santa Cruz do Sul. O governador Eduardo Leite esteve nos quilômetros 99 e 103 da rodovia para vistoriar o início dos trabalhos.

A RSC-287, trecho de 204,5 quilômetros de extensão, entre Tabaí e Santa Maria, é uma rodovia estadual administrada pela concessionária Rota de Santa Maria (Grupo Sacyr). A concessão de 30 anos, iniciada em agosto de 2021, prevê a duplicação de todo o trecho, nos dois sentidos de tráfego, com investimentos que devem superar os R$ 3,6 bilhões, beneficiando mais de dez municípios.

"É só o início de um grande processo de duplicação que vai qualificar os deslocamentos, dar mais segurança e conforto para conectar os sonhos de quem percorre essa rodovia, acabando com os perrengues de trafegar numa estrada com pouca estrutura", afirmou Leite em solenidade realizada no trevo de acesso à Santa Cruz do Sul.

A duplicação da rodovia se inicia em dois pontos: no km 28 (até o km 30), em Tabaí, e no km 101 (até o km 105), em Santa Cruz do Sul. Os dois trechos devem ser concluídos em agosto de 2025, conforme a concessionária. O cronograma de obras atende a requisitos técnicos previstos no contrato da concessão e estabelece que 63%, ou 128 quilômetros, devem estar duplicados até o nono ano de concessão, contemplando todo o trecho de Tabaí a Candelária, o mais movimentado da RSC-287.

Leite afirmou que a duplicação vai dar mais segurança e conforto para conectar os sonhos de quem percorre a rodovia -Foto: Maurício Tonetto/Secom

"Hoje é um momento emblemático. Damos o passo inicial com os primeiros quilômetros de duplicação, que se inicia agora e segue em um ciclo de investimento robusto, que só será possível entregar nessa parceria com a iniciativa privada. Seguiremos vigilantes no papel do poder público de acompanhar, fiscalizar e cobrar para que os serviços de qualidade cheguem aos usuários", disse o secretário-adjunto da Reconstrução Gaúcha, Gabriel Fajardo.

A partir do quarto ano da concessão, está liberada a duplicação de trechos em Candelária e Novo Cabrais (km 137,58 ao km 141,49), Paraíso do Sul (km 156,46 ao km 157,48) e Santa Maria (km 231 ao km 232,54). Os próximos pontos, no sexto ano, serão entre Tabaí e Santa Cruz do Sul. No oitavo ano, entre Santa Cruz do Sul e Candelária, e, no nono ano, entre Candelária e Novo Cabrais. O último trecho, entre Novo Cabrais e Santa Maria, terá a duplicação obrigatória quando o tráfego da rodovia atingir o volume médio diário equivalente de 18 mil eixos nas duas praças de pedágio.

"Neste mesmo local, fizemos há pouco tempo um evento anunciando a concessão. Hoje estamos aqui novamente tornando o investimento realidade. E o mesmo vai valer para todas as rodovias em que temos compromisso com reconstrução, ampliação e melhorias. Meus cumprimentos à Sacyr, por acreditar no Rio Grande do Sul", ressaltou o secretário de Transportes e Logística, Juvir Costella.

A duplicação da rodovia começou em dois pontos: no km 28, em Tabaí, e no km 101, em Santa Cruz do Sul -Foto: Maurício Tonetto/Secom

"O nosso Rio Grande ficou muito tempo sem condições de sonhar. Agora, nós conseguimos administrar os problemas do passado, vamos melhorando as coisas no presente, e, principalmente, vamos construindo um futuro melhor para o nosso Estado", acrescentou o governador.

Enchente

A RSC-287 foi uma das rodovias mais afetadas pela enchente de maio deste ano, tendo sido impactada pela queda de três pontes e por outros danos estruturais severos. Mesmo diante desse cenário adverso, em pouco mais de um mês, a estrada foi totalmente liberada para o tráfego, contribuindo para o transporte de bens, produtos e veículos de emergência, bem como para o deslocamento dos usuários.

"É uma grande satisfação para o Grupo Sacyr ajudar a concretizar a duplicação da rodovia, que representa uma luta histórica da região. Esse avanço passa pela visão estratégica do governador de que um projeto dessa magnitude só seria possível com uma concessão. Juntos vamos fazer essa transformação", garantiu o diretor-geral da Sacyr Concessões Brasil, Aquilino Martínez.

Mesmo com a liberação de todo o tráfego, a RSC-287 ainda sente os reflexos da enchente histórica. Uma ponte provisória foi instalada, em 30 de maio, sobre o Arroio Grande, no km 226, em Santa Maria. A infraestrutura original caiu devido à força das águas no final de abril e a imagem da queda repercutiu em todo o país.

Também participaram da solenidade o secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, a prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany, o prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom, a presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS (Agergs), Luciana de Carvalho, os deputados estaduais Edvilson Brum e Kelly Moraes, e o deputado federal Heitor Schuch.

Entregas e obras previstas na concessão

Duplicação de toda a extensão da rodovia (204 km)

Restauração de toda a extensão da rodovia existente (204 km)

Manutenção da rodovia após restaurações até o final da concessão

Implantação de 12 km de vias marginais

Implantação de 20 passarelas

Implantação de 28 rotatórias/rótulas

Implantação de 10 retornos em nível

Adequação de 9 interseções existentes

Implantação de 4 interseções em dois níveis (passagem inferior/trombeta)

Implantação de 7 km de terceiras faixas