Chuva forte deixa cidade de São Paulo em estado de alerta

As chuvas fortes em São Paulo no final da tarde desta quarta-feira (6) deixaram a capital paulista em estado de alerta, conforme a Defesa Civil do estado. Na cidade de São Paulo, houve registro de temporais em pontos espalhados por praticamente todas as regiões.

As maiores concentrações de chuva foram registradas na zona oeste, nos bairros de Pinheiros e Butantã. Mas há avenidas intransitáveis nos bairros da Casa Verde, Freguesia do Ó, Pirituba e Vila Mariana.

Na região metropolitana, também ocorreram pancadas de chuva forte nos municípios de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Cotia e Santana de Parnaíba, assim como no Grande ABC. Em Barueri, há registros de alagamentos.

A Defesa Civil também informou que há pontos de alagamento na marginal do km 36 da Rodovia Anhanguera, em Cajamar – onde também há transbordamentos do córrego na divisa da cidade com Caieiras, na Rodovia dos Bandeirantes.