Leite participa da inauguração das obras de ampliação dos aeroportos de Pelotas e de Bagé

Com a presença do governador Eduardo Leite, foram inauguradas, nesta quarta-feira (6/11), as obras de modernização dos aeroportos de Pelotas e de Bagé, totalizando mais de R$ 94 milhões em investimentos, segundo informaçõesdo governo federal e da CCR, concessionária que administra os espaços.

A solenidade foi realizada no terminal de Pelotas, que recebeu R$ 51 milhões em melhorias, as quais incluem expansão do terminal de passageiros, novas áreas de check-in e esteira de bagagens, além da qualificação no pátio de aeronaves e na sinalização horizontal. A pista de rolamento e o sistema de iluminação visual também foram adequados para oferecer mais segurança e conforto aos usuários.

Durante a cerimônia, o governador destacou a importância do investimento. “O nosso governo colocou em prática uma política agressiva de isenção tributária para incentivar a aviação regional. Isso vem gerando resultados importantes, com a ampliação do número de voos no interior. Também estamos com a maior campanha de turismo da história do Rio Grande do Sul, e as obras que são inauguradas hoje se inserem nesse contexto de modernização e de avanços para o desenvolvimento da Região Sul”, reforçou Leite.

Leite destacou a importância da política de isenção tributária adotada pelo Estado para incentivar a aviação regional -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Em Bagé, o investimento chega a R$ 43 milhões, que foram aplicados na modernização do terminal, na reforma do pátio de aeronaves, na pista de táxi, em adequações na faixa e ajustes na sinalização, bem como no balizamento da pista.

Também participaram da solenidade o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, e parlamentares da região.