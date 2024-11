Governo é autorizado a contratar empréstimo de US$ 50 milhões com o Bird

O governo do Estado contratará empréstimo de US$ 50 milhões (equivalente a R$ 289,7 milhões) com o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (Bird). O recurso será destinado para financiamento parcial do Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia do Gasto Público do Estado do Rio Grande do Sul – Progestão RS. A autorização foi dada pelo Legislativo estadual ao aprovar, por unanimidade, na terça-feira (5/11), Projeto de Lei de origem do Executivo (PL 300 2024).

De acordo com a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, a contribuição do Progestão RS ocorrerá em áreas transversais do governo, incluindo racionalização do gasto com pessoal ativo e inativo, modernização das compras governamentais, racionalização dos gastos com patrimônio e dos investimentos públicos, bem como em três setores estratégicos: saúde, educação e assistência social.