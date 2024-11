Estado vai contratar atualização dos projetos dos trechos 1 e 2 do Caminho do Meio, em Porto Alegre

O governo do Estado anunciou que vai contratar a atualização dos projetos dos trechos 1 e 2 do Caminho do Meio, em Porto Alegre, que compreendem 3,2 quilômetros e 4,1 quilômetros, respectivamente. Em reunião na segunda-feira (4/11), o secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Rafael Mallmann, discutiu a continuidade do projeto com Adão de Castro Júnior, secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre. Mallmann destacou a importância da participação da prefeitura para adequar as obras ao plano de mobilidade da cidade.

“O Caminho do Meio é um projeto fundamental para melhorar a mobilidade na Região Metropolitana, abrangendo duplicações de vias em Porto Alegre, Viamão e Alvorada. Essa obra visa desafogar o trânsito, oferecendo mais qualidade de vida à população”, ressaltou Mallmann. Além dos recursos estaduais para execução da totalidade das obras, a Sedur obteve R$ 25 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e conta com apoio técnico da Caixa Econômica Federal na avaliação dos projetos.

O secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre afirmou que a prefeitura manteve tratativas com o governo do Estado sobre a duplicação da estrada do Caminho do Meio e que a elaboração e o custeio do estudo técnico foram comprometidos com a crise climática.

“Agora vamos dar continuidade e trabalhar em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano na qualificação deste importante projeto, que vai beneficiar moradores de três municípios com investimentos em melhorias na infraestrutura viária. A iniciativa vai resultar na redução do tempo de deslocamento no trânsito, com faixa exclusiva para priorização do transporte coletivo, requalificação de passeios públicos e pontos de parada, ciclovia e projeto de arborização”, disse Castro Júnior.



Outros trechos

O trecho 3, com 11,4 quilômetros em Viamão, teve o projeto aprovado pela Caixa Econômica Federal e a licitação está sendo preparada. Em relação ao trecho 4, de 4,38 quilômetros em Alvorada, o projeto também foi analisado e recebeu solicitações de ajustes pela Caixa, com previsão de avanço em breve.