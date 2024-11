Delegado da PF é confirmado no comando da Interpol

O Brasil ficará à frente da secretaria-geral da Interpol, a maior organização policial do mundo. Valdecy Urquiza, delegado da Polícia Federal (PF), foi eleito pela maioria dos 196 membros da Assembleia-Geral da Interpol para comandar a organização, em Glasgow, na Escócia. Urquiza é o primeiro representante de um país em desenvolvimento a ocupar esse posto nos 100 anos de existência da Interpol.

A eleição tinha sido realizada no âmbito do Comitê Executivo da Interpol, em Lyon, em junho de 2024 e foi ratificada nesta terça-feira (5), informou a PF. Atualmente, Urquiza é diretor de Cooperação Internacional da Polícia Federal e foi vice-presidente da Interpol para as Américas - de 2021-2024.

A secretaria-geral é o principal cargo executivo da organização e o mandato é de cinco anos. Urquiza assumirá o posto ao fim do mandato do atual secretário-geral, Jürgen Stock, da Alemanha, no dia 7 próximo. Ele será responsável por liderar a organização em seus esforços globais de combate ao crime transnacional e fortalecimento da cooperação policial internacional.

Prioridade

“A ratificação do delegado Urquiza reflete a alta prioridade atribuída pelo governo brasileiro ao combate ao crime organizado transnacional, que tem na cooperação internacional uma dimensão essencial. Representa, também, o reconhecimento, pela comunidade internacional, do profissionalismo e da competência da Polícia Federal brasileira no enfrentamento aos crimes, bem como de sua relevante contribuição ao trabalho da Interpol”, disse a PF, em comunicado.

Com 43 anos e nascido em São Luís (MA), Urquiza é formado em Direito pela Universidade de Fortaleza, com pós-graduações em Administração Pública pelo Ibmec e em Direito Ambiental pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Urquiza é também ex-aluno da Academia Nacional do FBI, em Quantico, Virgínia, Estados Unidos.

Na Polícia Federal, ele já ocupou a função de chefe da Divisão de Cooperação Jurídica Internacional da Polícia Federal do Brasil e Diretor-Assistente na Diretoria de Crimes Organizados e Emergentes na sede da Interpol, em Lyon, França.

O delegado liderou, ainda, o Escritório Central Nacional da Interpol, no Brasil; a Divisão de Cooperação Policial Internacional; a Divisão de Relações Internacionais e a Diretoria de Tecnologia da Informação da Polícia Federal.