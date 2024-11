Cavalo invade loja, derruba prateleiras e fere funcionários em Palmeira das Missões

Um cavalo invadiu uma loja de materiais de construção no Centro de Palmeira das Missões, no Noroeste do Rio Grande do Sul, e deu um susto nos funcionários na segunda-feira (4).

Uma câmera de segurança no estabelecimento registrou o que aconteceu. O vídeo mostra o momento em que o animal entra na loja. Três funcionários ficam observando o cavalo, que dá a volta por uma prateleira e derruba outras. Ele avança em direção ao caixa, deixando em alerta dois dos funcionários que estavam no local. Em seguida, o bicho pula a bancada do caixa por cima dos funcionários, que são jogados para trás, e vai embora.

Os dois funcionários sofreram ferimentos leves, segundo proprietário da loja, que disse ainda que os danos na propriedade não foram grandes e que o dono do animal se comprometeu a indenizá-lo.

O dono do animal disse que tentou segurar o cavalo ainda do lado de fora da loja, mas não conseguiu.