Governo divulga resultado final do processo seletivo simplificado da Invest RS

O processo seletivo simplificado da Invest RS, agência de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, foi concluído nesta segunda-feira (4/11). Com um total de 3.753 inscritos para preenchimento das vagas de seu quadro de pessoal e cadastro de reserva, o processo iniciou-se em 29 de agosto e envolveu as equipes da Casa Civil, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

O trabalho de busca por profissionais qualificados e que atendessem aos requisitos estabelecidos pelos órgãos oficiais foi organizado em três etapas – incluindo avaliação de currículo, vídeo de apresentação, entrevista com equipe técnica e comportamental e, para os gerentes, etapa final com banca com a alta gestão da Invest RS.

Ao todo, foram 28 vagas, sendo seis para cargos de gerentes, dez analistas sêniores, nove analistas plenos e três auxiliares técnicos. A Invest RS trabalhará em conjunto com a Sedec. As informações sobre os próximos passos e as datas de contratação serão enviadas aos aprovados em breve.

Sobre a Invest RS

A Invest RS foi anunciada em 30 de outubro pelo governo do Estado em evento que reuniu lideranças setoriais e empresariais na Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre.

A agência será um dos instrumentos para a execução prática do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável. A criação da Invest RS representa o fortalecimento de uma agenda estratégica integrada entre Estado, sociedade e setores produtivos para atrair investimentos e promover os produtos do Rio Grande do Sul no cenário nacional e internacional. O novo presidente, Rafael Priklandnicki, também foi apresentado na ocasião.