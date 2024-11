Certificações hospitalares aumentam segurança em tratamentos oftalmológicos

Escolher um hospital para cuidar da saúde ocular pode ser desafiador, especialmente quando não se tem certeza se a instituição atende aos padrões de segurança e qualidade. A decisão pode parecer simples, mas escolher o local certo pode ser crucial para o sucesso do tratamento. É nesse momento que a acreditação hospitalar entra em cena, servindo como um selo de confiança para pacientes que ainda não conhecem um hospital oftalmológico confiável.

Com isso, acreditações hospitalares, como a certificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA) e a Qmentum International, surgem com a proposta de promover um cuidado de alto nível nas instituições de saúde e o mais importante: seguro.

Mirian Pinheiro, head de Operações e Qualidade da Vision One, explica que as certificações, independentemente da metodologia aplicada, seguem um conjunto altamente rigoroso de normas e práticas. “Para o paciente, isso se reflete em rigorosos protocolos que minimizam erros e garantem uma experiência segura em cada etapa do tratamento da sua jornada”, explica.

A presença de profissionais qualificados é fundamental para a saúde. Conforme uma publicação da Federação Brasileira de Hospitais (FBH), a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 2,6 milhões de pessoas morrem anualmente em países de baixa e média renda devido a tratamentos médicos inadequados. Erros como diagnósticos incorretos, uso de medicações erradas e infecções hospitalares podem ter consequências graves e, muitos deles, poderiam ser evitados com melhorias nos processos de segurança e na formação dos profissionais.

Com isso, as certificações desempenham um papel especialmente crucial em procedimentos invasivos de maior complexidade. Em cirurgias, Mirian exemplifica: “as certificações estabelecem diretrizes claras sobre como realizar esses procedimentos de forma segura, minimizando riscos de infecções, complicações durante a cirurgia e erros na administração de medicamentos”.

Além disso, a head revela que hospitais certificados têm a obrigatoriedade de coletar e analisar dados sobre a ocorrência de complicações e desfechos cirúrgicos, proporcionando assim um ambiente de transparência, onde a segurança do paciente é constantemente monitorada e aprimorada.

Diante dessas informações, pode surgir a dúvida sobre a acessibilidade dessas instituições para a população em geral. No entanto, engana-se quem pensa que o acesso a hospitais e clínicas acreditadas é limitado a grupos financeiramente privilegiados. Com iniciativas como o cartão Visão Saúde, que oferece valores reduzidos em consultas, exames e cirurgias oftalmológicas, é possível que um número maior de pessoas tenha acesso a uma saúde ocular de qualidade, com atendimentos em hospitais acreditados.

“Na Vision One, a acreditação ONA serve como uma diretriz nacional, exigindo que todas as unidades com centros cirúrgicos sejam certificadas em um prazo específico após a sua entrada no grupo”, pontua.

Em relação ao futuro das certificações no Brasil, Mirian Pinheiro acredita em um cenário promissor na medida em que se espera mais hospitais em busca de certificações, especialmente com a pressão das operadoras de planos de saúde, que podem exigir a acreditação para o credenciamento.

Com a confirmação dessa expectativa, a head reflete: “essa mudança promoverá a padronização de processos, garantindo que os procedimentos sejam realizados com maior segurança. Além disso, a formação contínua dos profissionais será incentivada, elevando a qualidade do atendimento e a satisfação dos pacientes. A certificação não só se tornará um diferencial essencial, mas também uma ferramenta vital para melhorar a segurança do paciente e minimizar os riscos na assistência oftalmológica no Brasil.”

Na Vision One, por exemplo, há hospitais com todos os níveis de acreditação ONA e Qmentum International.