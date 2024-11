Equipes do Samu participam do simulado de acidente aéreo no aeroporto de Joinville

Foto: Divulgação SUE/DAPM

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Santa Catarina participaram do simulado de acidente de avião com o Corpo de Voluntários de Emergência (CVE), no aeroporto de Joinville, nesta sexta-feira, 1º de novembro. O simulado é uma prática organizada por companhias aéreas, aeroportos, autoridades de aviação civil, e equipes de resgate e emergência para testar a resposta conjunta em caso de acidentes aéreos.

O objetivo é melhorar o tempo de resposta e a coordenação entre as equipes, avaliar procedimentos de segurança e resgate, além de identificar pontos que precisam ser aprimorados. Os voluntários do simulado são pessoas que trabalham no aeroporto de todas as áreas, que precisam estar preparadas e saber como agir, porque são elas que vão remover as vítimas do acidente, antes do socorro chegar.

Para a prática foram criadas uma estrutura com lonas. As vermelhas para atender vítimas mais graves, as amarelas para as intermediárias, as verdes para as vítimas que estão andando e a preta no caso de óbito. No local foi realizado o atendimento pré-hospitalar com a participação dos bombeiros e do Samu.

“Hoje no simulado participaram 90 vítimas, sendo 40 classificadas como vermelhas, ou seja, de acidentes graves. As vítimas tinham uma etiqueta no peito informando as lesões que sofreram. Cada vítima passava por uma triagem, e em seguida encaminha para as lonas adequadas. Após atendimento médico das equipes, a vítima já tinha uma definição para qual hospital seria levada e de que forma, de helicóptero ou ambulância”, explica Alfredo Hebbel Busch, médico e gerente técnico da Superintendência de Urgência e Emergência.

Esse tipo de simulação é fundamental para que, em uma situação real, as equipes envolvidas estejam prontas para responder de maneira rápida e eficiente, salvando o maior número possível de vidas e minimizando os impactos do acidente.



