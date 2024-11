Governo do Estado e FECAM se unem para intensificar ações de combate a dengue com mobilização nas escolas

Foto: Jonatã Rocha / SECOM

As arboviroses, especialmente a dengue, têm representado um grande desafio para Santa Catarina. Em 2024, foram notificados mais de 350 mil casos e 341 óbitos. Com a aproximação do período sazonal, que favorece a proliferação e a disseminação do mosquito vetor, as Secretarias de Estado da Saúde (SES) e da Educação (SED), em parceria com a Federação Catarinense de Municípios (FECAM), estão unindo esforços para intensificar as ações de preparação e combate, diante do potencial aumento de casos nas próximas semanas, com mobilização nas escolas.

“Nosso foco é trabalhar em conjunto, estado e município, no combate à dengue. Vamos fazer a semana de mobilização nas escolas para que as nossas crianças possam nos ajudar a eliminar os focos desse mosquito. Juntos vamos vencer essa doença e evitar que tenhamos muitos casos, que também sobrecarregam a rede de saúde. Por isso, pedimos o apoio dos prefeitos e de todos os envolvidos para ter sucesso com as ações”, enfatiza Diogo Demarchi, secretário de Estado da Saúde.

Foto: Reprodução/Secom SC

A proposta é mobilizar as escolas entre os dias 7 e 14 de novembro, envolvendo toda a rede — municipal, estadual e privada — para engajar a comunidade escolar em ações de prevenção e controle, focando na eliminação de locais com água parada.

“Precisamos da mobilização de todos para evitarmos o avanço da dengue em Santa Catarina. Essa união de forças, começando com os mais jovens nas escolas e chegando às residências catarinenses, fará grande diferença”, destaca o secretário de Estado da Educação, Aristides Cimadon.

Para agilizar a mobilização, foram propostas duas atividades principais para esse período. A primeira envolve a inspeção das estruturas escolares, para que sejam corrigidas situações que possam contribuir com o acúmulo de água. A segunda consiste em ações educativas voltadas aos alunos, visando a eliminação de locais com água parada tanto na escola quanto em casa. Entre as atividades estão educação em saúde, ações lúdicas, apresentações teatrais, produção de materiais, uso de check-lists para os pontos a serem verificados, além de parcerias entre as áreas de educação e saúde.

De acordo com Kleber Wan-Dall, presidente da FECAM, a prevenção à dengue depende do esforço e dedicação de todos os envolvidos, pois todos podem contribuir nesse sentido. “A prevenção à doença é um trabalho incansável que precisamos manter em nossos municípios”, orienta.

Com o intuito de agregar mais informações e conhecimento, a SES, por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, dispõe de diversos materiais digitais que podem ser utilizados na ação e estão disponíveis no link https://dive.sc.gov.br/index.php/dengue, na aba “Mídias”.