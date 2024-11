Identificado jovem de 19 anos morto a facadas por colega de trabalho em Frederico Westphalen

Foi identificado como Kauan Tressi Ramos, de 19 anos, o jovem que foi morto a facadas por um colega de trabalho no bairro Santo Inácio em Frederico Westphalen na noite desta quarta-feira, dia 30 de outubro.

O crime

Segundo as informações, houve um desentendimento entre os colegas de trabalho, onde Kauan foi morto com golpes de faca após uma discussão que envolveu também um idoso, de 79 anos, pai do suspeito de ter cometido o crime. O fato ocorreu por volta das 19h30min, na Rua Duque de Caxias, e levou os moradores a acionarem a polícia, que prendeu o suspeito, de 34 anos, em flagrante, pouco tempo depois do ocorrido.

Conforme relatos preliminares da Brigada Militar, a briga começou na rua, logo após o expediente, e envolveu não apenas a vítima e o suspeito. Testemunhas afirmaram que o conflito rapidamente evoluiu para agressões físicas. Durante o depoimento, o pai do suspeito disse ter sido empurrado pela vítima, o que o fez cair e desmaiar ao bater a cabeça no meio-fio. Em meio à confusão, o suspeito utilizou uma faca pertencente ao pai para golpear o jovem, abandonando a arma em uma lixeira próxima antes de fugir para sua residência.

Após a prisão e registro do caso, o suspeito e seu pai foram liberados, enquanto a Polícia Civil segue investigando as circunstâncias e a motivação por trás do homicídio.