Com a presença do governador, solenidade celebra meio século do Cepon como referência no tratamento de câncer

Fotos: Roberto Zacarias/Secom

O Governo do Estado comemora nesta quinta-feira, 31, os 50 anos do Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon). Com as presenças do governador Jorginho Mello, de autoridades, funcionários, voluntários e pacientes, uma solenidade em Florianópolis celebrou avanços importantes conquistados pela unidade ao longo dos anos. De janeiro de 2023 a outubro de 2024, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) já repassou R$ 240,2 milhões para custeio dos serviços e investimentos no Cepon.

Referência nacional no tratamento de câncer e Centro de Referência da OMS para Medicina Paliativa no Brasil, o Cepon atua na qualificação do atendimento oncológico e oncohematológico, além dos cuidados paliativos aos pacientes da região e de Santa Catarina.

“O Cepon é uma estrutura necessária, uma instituição que há 50 anos cuida de vidas. Eu vim aqui aplaudir o trabalho que é realizado pela direção, os médicos, enfermeiros e todos os servidores, na função onde estiverem. Todos fazem a diferença na vida dos pacientes. O Governo do Estado está fazendo a sua obrigação, com investimentos na compra de equipamentos, no repasse mensal de recursos para manter a qualidade de tudo o que foi construído aqui ao longo dessa história. O Cepon é um instituto, é um centro de pesquisa renomado, tem credibilidade, não só em Santa Catarina, mas no Brasil”, disse o governador Jorginho Mello.

O governador também destacou outras ações que estão melhorando os serviços de saúde em todas as regiões do estado, a partir de reparos e reformas nos hospitais; do aumento do número de cirurgias , retirando pacientes das filas de espera; e da abertura de novos leitos na rede estadual de saúde .

“As pessoas têm que ser bem atendidas, bem orientadas, acolhidas e bem cuidadas. Isso é dever de todos, do médico, do enfermeiro, do profissional da saúde e de nós que estamos na vida pública para investir naquilo que melhora a vida das pessoas”, complementou Jorginho Mello.

O Cepon é uma unidade fundamental na rede de assistência oncológica catarinense. Recentemente, o Governo do Estado inaugurou um novo e moderno centro de radioterapia com a entrega do novo bunker, que irá abrigar um novo acelerador linear. A obra física também inclui outros quatro novos consultórios, que vão expandir o atendimento a pacientes com câncer.

“Aqui tem muita história e, fundamentalmente, um trabalho de excelência no atendimento aos pacientes com câncer. A nossa missão é seguir trabalhando, entregando cada vez mais serviços de qualidade para que muitas outras vidas possam ser salvas aqui”, reforça o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC

Melhorias

Outras melhorias têm sido discutidas entre a SES e a Fahece, que faz a gestão do Cepon. O planejamento está sendo definido, com o foco na ampliação de leitos, consultórios e de capacidade de atendimento. Entre elas, destacam-se a ampliação do laboratório de anatomia patológica, a criação de novos consultórios e a expansão de leitos hospitalares.

O presidente da Fahece, Alvin Laemmel, destacou a relevância do Cepon para o tratamento do câncer em Santa Catarina e o compromisso da Fundação com a excelência no atendimento. “Sabemos da importância do Cepon para o Estado, e por isso trabalhamos para garantir a qualidade dos serviços prestados, sempre com foco na humanização e na inovação. Gerir uma instituição com essa responsabilidade nos motiva a buscar sempre o melhor para nossos pacientes”, afirma o presidente.

Foto: Reprodução/Secom SC

Entre janeiro e setembro de 2024, o Cepon realizou 2.512 cirurgias de média e alta complexidade, 18.508 sessões de radioterapia, 14.405 sessões de quimioterapia e 54.732 consultas médicas, um aumento de cerca de 10% em comparação com o mesmo período de 2023. Esse crescimento também impactou a Casa de Apoio, que acolhe pacientes em tratamento no Cepon e seus acompanhantes, vindos de fora da Grande Florianópolis e em situação de vulnerabilidade socioeconômica, abrigando, no mesmo período, 220 pacientes e 194 acompanhantes.

O diretor-geral do Cepon, Marcelo Zanchet, reforça o impacto desse volume de atendimentos: “Atender mais de 14 mil pacientes em 2024 é um reflexo direto do nosso compromisso em oferecer um tratamento oncológico de excelência e humanizado. No Cepon, acreditamos que tratar o câncer vai além da doença; trata-se de cuidar do ser humano de forma integral, com tecnologias avançadas e, acima de tudo, com respeito e empatia”.

Foto: Reprodução/Secom SC

Excelência em Ensino e Pesquisa

O Serviço de Pesquisa Clínica do Cepon tem sido fundamental no avanço do tratamento do câncer, impactando positivamente uma vasta maioria de pacientes que atendem aos critérios de inclusão para estudos clínicos e garantindo acesso a tratamentos inovadores. Atualmente, o Cepon tem aberto para inclusão de pacientes 14 estudos, 16 em seguimento e outros 16 em fase de inicialização (startup) que estarão abertos nos próximos meses.

O Programa de Residência Médica do Cepon também se destaca pela excelência, com 11 programas em andamento e uma tradição de qualidade técnica e científica. Nos últimos 10 anos, o Cepon formou 140 médicos em programas de residência, sendo o Programa de Anestesiologia eleito o melhor Centro de Ensino e Treinamento (CET) de Santa Catarina pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA) em 2024. Em 2025, o CEPON será pioneiro ao lançar a residência multiprofissional em oncologia no estado, oferecendo programas em enfermagem, nutrição, farmácia e fisioterapia em oncologia.