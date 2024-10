Leite assina ordem de início das obras das novas pontes de Itati e Sinimbu

Cerimônia foi realizada no Palácio Piratini, com a presença do governador, secretários, autoridades e gestores municipais -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite assinou nesta quinta-feira (31/10), no Palácio Piratini, a ordem de início das obras da nova ponte sobre o Rio Três Forquilhas, no km 9 da ERS-417, entre Itati e Três Forquilhas, no Litoral Norte. A nova estrutura terá 88 metros de extensão e investimento de R$ 8,2 milhões do governo do Estado. No mesmo evento, Leite e o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, também assinaram ordem de início para as obras da nova ponte sobre o Arroio Marcondes, no km 83, na RSC-471, em Sinimbu, no Vale do Rio Pardo. A estrutura terá 67 metros de extensão e aporte de R$ 6,4 milhões do Tesouro do Estado. As duas pontes foram danificadas pelas enchentes de maio deste ano.

“Estamos confiantes de que os prazos serão cumpridos e que teremos essas pontes concluídas no ano que vem. Sabemos o quanto elas são necessárias para as comunidades e o quanto é importante a conexão dos municípios. É o papel do Estado garantir essa solução e, por isso, celebramos este momento. Trabalharemos de forma obstinada e dedicada até alcançar todas as outras soluções necessárias na infraestrutura do Estado”, destacou Leite.

-Foto: Vitor Rosa/Secom

A contratação das obras das duas estruturas será em um formato pioneiro no país: o Regime de Contratação Integrada (RCI), segundo o qual a empresa que faz o projeto é a mesma que executa, reduzindo o tempo de obra. O prazo de conclusão para as duas novas pontes é de até 15 meses.

“Essas obras trazem um pouco mais de tranquilidade para as regiões. Sabemos que ainda temos alguns meses pela frente, mas são desafios que nós vamos enfrentar com entusiasmo para a superação”, salientou Costella.

O prefeito de Itati, Flori Werb, destacou que, com as enchentes, o povo gaúcho aprendeu a se reerguer. A prefeita de Sinimbu, Sandra Backes, lembrou que as pontes promovem a ligação entre as cidades. “Essas obras são muito importantes para o nosso município. Agradecemos o empenho do governo do Estado”, disse Sandra.